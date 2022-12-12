«تعليم الغربية» تناقش استعداداتها لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية

عقد ناصر المهندس حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بحضور الدكتور صبري الدسوقي وكيل المديرية، والدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، وموجهي عموم المواد، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية.

وناقش وكيل تعليم الغربية، خلال الاجتماع، الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي، وما تم من تدريب فريق العمل على ضوابط العمل بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وتوزيع المهام ووضع جدول زمني للانتهاء من وضع الامتحانات من الناحية الفنية والتقنية، مع توزيع تكليفات العمل، وتقنين كافة الإجراءات طبقاً لضوابط الامتحانات المعمول بها.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والتعليمات الواردة من المركز القومي للامتحانات.

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