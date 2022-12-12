المشدد 6 سنوات لـ«فنى» حاول تهريب الحشيش عبر منفذ 3 يوليو

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بمعاقبة فني بالتربية والتعليم، حاول تهريب الحشيش عبر منفذ 3 يوليو، بالسجن المشدد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 يوليو من عام 2022، حيث حاول المتهمان « ع أ ع ر - ح ع م ا»، الأول فني تشغيل بالتربية والتعليم والثاني عاطل، نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى شاهدين من رجال الأمن، حيث شهد السيد محمود محمود محمد عريف متطوع بأنه حال مباشرة مهام عمله حكمدار نقطة شرطة التفتيش جهة أنفاق بورسعيد منفذ 3 يوليو شرق القناة وتفتيش السيارة العابرة من الشرق إلى الغرب، أبلغه الجندي المعين على جهاز x ray باشتباه في أسطوانة الغاز الخاصة بالسيارة الرقمية ط ا و8536 قيادة المتهم الأول، وتبين احتواؤها على عدد 331 قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما والمتهمين.

وشهد أحمد إبراهيم كيوان، رائد شرطة وكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء بورسعيد، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ما قرر به الشاهد الأول، وأكد أن قصد المتهمين من ذلك النقل كان الاتجار.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطع البنية اللون المضبوطة، هي لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ عددها 331 قطعة مستطيلة.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.