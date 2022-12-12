دعوى بمجلس الدولة تطالب بوقف اعتماد عمومية النادي الأهلي المنعقدة خلال نوفمبر الماضي

أقام خالد سليمان أبو العلا، دعوى قضائية، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته طالبًا وقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 29 نوفمبر 2022.

حملت الدعوى رقم 17950 لسنة 77 شق عاجل، واختصمت كلًا من، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وطالبت إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي وبطلان قراراتها التى تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.