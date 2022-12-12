رئيس الأعلى للإعلام يستقبل السفير البلغارى فى القاهرة.. ويؤكد: مهتمون بالتعاون مع «صوفيا» فى المجال الإعلامى

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الإعلامي.

وأكد رئيس المجلس أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات، وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، لتحقيق أقصى استفادة لمواطني البلدين، موضحًا اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع بلغاريا في مجال الإعلام.

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره فى ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التى يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك وضع الاستراتيجية الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.

وأكد أن المجلس يترأس حاليًا مجلس وزراء الإعلام العرب، ممثلًا عن مصر، وأن المجلس يهدف إلى وجود تعاون عربي للوصول إلى إعداد قانون عربي موحد للتعامل مع شركات السوشيال ميديا الكبيرة في العالم، وكذلك فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، كما قدم المجلس مقترح كود عربيًا موحدًا للتعامل مع قضايا الأطفال وفقًا للأمم المتحدة واليونيسف وصولًا لإعلام آمن للطفل.

وأوضح أن المجلس قام بتوقيع عدة بروتوكولات للتعاون مع العديد من الدول في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما عقد المجلس عدة اجتماعات مع سفراء بريطانيا وفرنسا وكازاخستان وغيرهم من السفراء لشرح بعض القضايا وتقريب وجهات النظر.

من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف، تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الإعلام، مشيرًا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الإعلام الإلكتروني في بلغاريا، والوكالتين الرسميتين في البلدين.

وأبدى ترحيبه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد بلاده لتوقيع برنامج تعاون طموح في كل المجالات الإعلامية، وقدم شرحًا حول مجلس الإعلام الإلكتروني ودوره في تنظيم العمل في بلغاريا.