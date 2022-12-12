حياة كريمة.. أول مجمع مدارس بقرية نطهاي في الغربية للارتقاء بمستوى التعليم

سعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إنشاء أول مجمع مدارس بقرية نطهاي، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة، للارتقاء بمستوي التعليم في المحافظة.

قال عبدالحميد حسن، أحد الأهالي: «كان لا يوجد مدارس بقرية نطهاي يذهب الأطفال إلى القرى المجاورة ويسبب ذلك كثافة سكانية عالية، وكان ذلك يؤثر بالسلب على استيعاب الطلاب أثناء شرح المناهج، إلى جانب عدم وجودة حضانات ولكن المبادرة الرئاسية شعت الي تحقيق حلم كل اب وأم بإنشاء مدارس كافية لأهالي القرية، وعملت على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الغربية وتوفير تعليم بجودة عالية في جميع محافظات مصر».

وأضاف: «حياة كريمة ساعدت القري الفقيرة في تحقيق أحلامها ومجمع المدارس كان مهم للارتقاء بمستوى التعليم في القرية والحفاظ علي استيعاب الأطفال بالاستقرار داخل قريتهم ومستوي تعليم أفضل وكمان حققت حلم الشباب وتم عمل مركز شباب لأهالي القرية والاستفادة منه وغيرت البنية التحتية شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه الإنجازات».



وتابع محمد عزت: «مجمع المدارس سوف يساعد على تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول ويساعد المعلم بشكل كبير على شرح المناهج، وإتاحة الفرصة لمناقشتها مع الطلاب، ما أدى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي، خاصة في ظل توفير ملاعب ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة لتخدم الطلاب والطالبات».