الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب فى حريق موتوسيكل بالهرم

حريق موتوسيكل
حريق موتوسيكل

أصيب شاب بحروق في حريق التهم دراجة نارية موتوسيكل بمنطقة السيسي من شارع التأمين الصحي بالهرم غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بدراجة نارية موتوسيكل بمنطقة السيسي من شارع التأمين الصحي بالهرم غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شاب جرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق حريق موتوسيكل اصابة شاب الهرم مديرية أمن الجيزة

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العرب والصين

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