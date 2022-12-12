بدء التحقيق مع البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

بدأت جهات التحقيق بالتجمع الخامس التحقيقات مع البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود - طالبة، شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر، بتهمة النصب على 16 شخصًا.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل منذ صباح أمس على غير الحقيقة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل تضمن إبلاغ عدد 16 مواطنا باتهام بلوجر أزياء وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، اتهموهم بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وروجت البلوجر المشار إليها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وألقت قوات الأمن القبض على كل من البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود -طالبة، شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر، بتهمة النصب على 16 شخصا بتهمة النصب، يأتي ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل منذ صباح أمس.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة زوجها وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.