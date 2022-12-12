برعاية السيدة انتصار السيسي.. المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» تكرم محافظ أسيوط

شهد العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نائبًا عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" والتي أقيمت بالمتحف المصري الكبير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من السادة المحافظين والدكتورة إيمان كريم الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجيريمي هوبكينز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر والسادة ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.



حيث تم تكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومنحه درع المبادرة والذى تسلمه نيابة عنه السكرتير العام المساعد تقديرًا لدوره البارز في دعم فعاليات وأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" ناقلاً تحيات الوزير المحافظ لكافة الحضور في الاحتفالية.



وأشار السكرتير المساعد إلى أن الاحتفالية تأتي تتويجًا لتعاون مثمر لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" في محافظات مصر والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة.



ومن جانبه أشاد محافظ أسيوط بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتاة في مصر "دوّي" والتي تحظى برعاية ودعم السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مشيرًا الى أهمية المبادرة التي تستهدف نشر رسائل تمكين الفتيات الأطفال وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والتي تتناول الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير المعتقدات والممارسات التمييزية من خلال فهم الدوافع وراءها وتكثيف الانشطة والفعاليات التي تساهم في تمكين الفتاة ضمن مشاركة مجتمعية مستدامة تتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مقدماً وافر الشكر والتقدير للسيدة الأولى انتصار السيسي على رعايتها لمبادرة ‫"دوّي‬" لتمكين الفتيات التي تدعمها أطلقتها منظمة اليونيسيف بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والوزارت المعنية لتعزيز وجود آليات للتواصل الفعال مع الفتيات في جميع القضايا التي تخصهن لتحقق كل بنت في مصر حلمها وتساهم بفاعلية في مشروع تنمية الأسرة المصرية.