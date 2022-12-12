عضو «رجال الأعمال»: بيع الوحدات قصير الآجل أفضل دعم للمطورين العقاريين

أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، على أهمية مساندة قطاع العقارات وتمويل الشركات العقارية، على غرار التمويل العقاري للعملاء، عن طريق فوائد عينية وتسهيلات أكثر مرونة و خصوصًا بعد إلغاء المبادرات التمويلية بشكل مفاجئ.

وأوضح “الشناوي” في تصريحات له، أنه لابد من خلق بديل لمبادرة التمويل العقاري، لتقليص تكلفة الأرض وبالتالى تخفيف أعباءًا كبيرة عن كاهل الشركات العقارية.

واقترح أمين صندوق مجلس العقار المصري، إعداد شركات التطوير العقاري منظومة جديدة لبيع الوحدات السكينة على أن تكون قصير الآجل وليست طويلة الآجل كما هو متبع حاليًا علي 10 سنوات، بينما في حالة احتياج العملاء لفترات سداد طويلة، ففي هذه الحاله يتولى البنك عملية التمويل للتخفيف من الضغط على المطورين والشركات العقارية.

وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، إلي أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة، تحتاج إلى توسيع دائرة استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات القومية والمشروعات الاستثمارية ، وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم "الشناوي" تصريحاته مؤكدًا أن المطور العقاري سيقوم بتنفيذ الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع الدولة، وطبقا لرؤيتها وتخطيطها، أما المشروعات الاستثمارية والتي تدخل في نطاق السوق الحر بطبيعتها، فإن المطور له الحرية في كيفية التنفيذ و لكن طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه واختيار آليات التطبيق طبقا لجداول زمنيه محدده وذلك لتفادي أرتفاع الأسعار خلا ل الفترة المقبلة.