الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الفول» بـ 32 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

ارشفي
ارشفي

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسواق اليوم الأثنين 12 ديسمبر.

والبقوليات يكون عليها إقبال كبير في فصل الشتاء.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- الفول البلدي بـ32 جنيهًا

سجل سعر كيلو الفول المستورد ما بين 24 و26 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيهًا.

سجل سعر الفول المدشوش ما بين 23 و25 جنيهًا.

وسجل سعر الحمص نحو 39 إلي 56 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو العدس ما بين 28 و32 جنيهًا للكيلو.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللوبيا البلدي 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 31 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن اليوم الاثنين 

 وقد سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

فى حين بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

- أسعار السمسم بالطن اليوم   

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

وقد سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.

الاسواق اليوم الاثنين الأسعار الفول البلدي كالتالي المدشوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

وزير التموين يسلم الجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

للهروب من مخالفة مرورية.. تجديد حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل

وزيرة التضامن: المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى توفر 36 خدمة

الصحة: توجيهات رئاسية بألا يؤثر التعامل مع كورونا على البرامج الصحية والمبادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»