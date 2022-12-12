الانتهاء من 516 مشروع من مبادرة حياة كريمة بأسوان

وسط فرحة المواطنين بالقرى المستهدفة أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) والعمل يجرى على قدم وساق على مستوى المحافظة بمختلف أجهزتها وجهاتها المعنية لإنجاز حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والتى تبلغ 1198 مشروع فى المرحلة الأولى بهدف تلبية آمال وطموحات المواطنين والمساهمة فى إحداث طفرة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى عدد المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة على مستوى المحافظة.

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم الإنتهاء من عدد 516 مشروع بتكلفة 3,6 مليار جنية ، فيما جارى العمل بعدد 682 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 17,8 مليار جنيه.

وتابع أنه تم عقد عدد من اللقاءات وجلسات الاستماع التشاورية مع الأهالى والمواطنين وممثلى الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات المعنية من أجل رصد المشكلات وتحديد المطالب والاحتياجات الجماهيرية بكل قرية ووضع الحلول العاجلة والمبتكرة لتحويل كل ذلك إلى واقع ملموس يتجسد فى مجموعة من المشروعات المتكاملة لمواجهة كافة التحديات والقضاء على المشكلات المزمنة التى عانت منها الوحدات القروية منذ فترة طويلة وذلك فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ، وأيضاً مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والأسواق ونقاط الإسعاف والإطفاء ومواقف السيارات.

كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن فعاليات المبادرة الرئاسية تحظى باهتمام شخصي للرئيس السيسى ، وبمتابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضا بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وذلك لدفع معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وذكر أن استمرار الجولات الميدانية للمحافظ من أجل متابعة مستويات الأداء والوقوف من أرض الواقع على نسب ومعدلات الإنجاز الجارية ، وهو الذى يتوازى مع تكليف وحدة حياة كريمة وكافة مسئولى الجهات المعنية بالقيام بجولات تفقدية للمتابعة الكاملة لملف حياة كريمة بما يتضمنه من مشروعات جارية وحصر دقيق للمطالب والإحتياجات الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة ، بجانب التشديد على الإلتزام بتوجيهات المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير وإستبدال المقاولين المنفذين لبعض المشروعات عند رصد أي تباطؤ في التنفيذ.

وقد كشف اللواء أشرف عطية بأن المشروعات التنموية والخدمية بالمرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة ) تشمل إنشاء وحدة بيطرية بتكلفة 2,5 مليون جنيه بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى إنشاء عدد 57 مكتب بريد بمتوسط نسب تنفيذ وصلت 99 % ، وإنشاء عدد 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون بمتوسط نسب 97 % ، بجانب إنشاء عدد 31 مجمع زراعي بتكلفة 173 مليون جنية بمتوسط نسب 93 % ، وأيضاً إنشاء عدد 32 وحدة إسعاف بتكلفة 75 مليون جنيه وبمتوسط نسب 83 % ، وأيضاً تنفيذ عدد 158 من مشروعات الإنشاء والصيانة ورفع الكفاءة للمدارس بتكلفة 596 مليون جنية وبمتوسط نسب 79 % ، وإنشاء عدد 10 من مشروعات سكن كريم بتكلفة 238 مليون جنية وبمتوسط نسب 76 % ، علاوة على إنشاء عدد 7 أسواق بتكلفة 26 مليون جنية ، وعدد 2 مجمع صناعى بتكلفة 21 مليون جنية بمتوسط نسب تنفيذ 75 % ، وأيضاً إنشاء عدد 73 كوبرى مختلف بتكلفة 230 مليون جنية وبمتوسط نسب 73 % ، فضلاً عن إنشاء عدد 157 مركز شباب بتكلفة 767 مليون جنية وبمتوسط نسب 66 %.

كما أضاف أشرف عطية بأن المشروعات تضم أيضاً تنفيذ عدد 86 من مشروعات تدعيم وإحلال وتجديد وتوصيل لوحات التوزيع وخطوط وشبكات الكهرباء بتكلفة 4,4 مليار جنية ، وأيضاً تنفيذ عدد 18 من مشروعات التضامن الإجتماعى بتكلفة 95 مليون جنية وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت إلى 62 % ، بجانب تنفيذ عدد 158 من مشروعات تأهيل وتبطين الترع بتكلفة 580 مليون جنية وبمتوسط نسب 49 % ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 109 من مشروعات الإنشاء والتطوير والإحلال والتجديد بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والطبية بتكلفة 3,4 مليار جنية بمتوسط نسب تنفيذ 48 % ، وأيضاً تنفيذ عدد 139 من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد والتطوير للمحطات وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 10.1 مليار جنية وبمتوسط نسب تنفيذ 43,6 % ، علاوة على تنفيذ عدد 3 من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والكبارى بتكلفة 277 مليون جنية وبمتوسط نسب 40 % ، وأيضاً إنشاء عدد 6 مواقف سيارات بتكلفة 119 مليون جنية وبمتوسط نسب تنفيذ 28 % ، بجانب تنفيذ عدد 57 من مشروعات تدعيم وتطوير شبكات الإتصالات بمتوسط نسب 23 % ، فضلاً عن إنشاء عدد 6 وحدات إطفاء بتكلفة 17 مليون جنية وبمتوسط نسب 13 % ، وأيضاً تنفيذ عدد 57 من مشروعات توصيل خطوط ووصلات الغاز الطبيعي بمتوسط نسب تنفيذ 10,5 %.

وفى نفس السياق أشار محافظ أسوان بأنه من أجل التكامل وتعظيم الإستفادة من حزمة المشروعات المنفذة يتم بالتوازى تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والصحى والتعليمى لدى الأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك من خلال دعم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرات الرئاسية والقومية ومنها تنفيذ عدد 233 قافلة طبية مجانية ساهمت فى التخفيف عن كاهل المرضى وتقديم خدمات الكشف المجانى بمختلف التخصصات الطبية ، مع إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان لعدد 380 ألف و485 مواطن ومواطنة من أهالينا بمختلف القرى والنجوع.

كما كشف المحافظ بأنه ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تم تنظيم عدد 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية من أجل رفع الوعى وتنمية المهارات والخبرات لدى مختلف فئات الأسرة بقضايا التحول الرقمي والشمول المالى وريادة الأعمال وغير ذلك من الموضوعات الخاصة بمواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلال برامجها وتطبيقاتها المختلفة فى التيسير عن كاهل المواطنين والأهالى وتقديم الخدمات الجماهيرية فى أسرع وقت وبالجودة المطلوبة ، علاوة على التوعية بمجال الإرشاد الزراعى وتنمية المحاصيل الزراعية فى ظل المتغيرات المناخية الحالية ، وأيضاً التعريف بأساليب وآليات التمويل ومنح القروض الميسرة من أجل تحفيز وتشجيع المواطنين لإقتحام مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر مما يساهم فى توفير مصدر دخل مناسب ورفع مستوى المعيشة لمختلف أفراد الأسرة وخاصة فئات السيدات والشباب والأسر الأكثر إحتياجاً.

وأوضح أنه أيضاً تم تنفيذ عدد 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 57 ألف و 438 سيدة ورجل وشاب وذلك للمناقشة وتسليط الضوء على القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء ، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة و تنظيم عدد 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن المبادرة القومية (لتسكنوا إليها) والتى أطلقها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى المهور وغيرها من الإجراءات والتكاليف للمقبلين على الزواج وذلك مراعاة للظروف المعيشية والإقتصادية للأهالي والأسر.

وتابع أن ذلك بجانب رفع الوعى بقضية زواج القاصرات وأهمية حصول الفتيات على القدر اللازم من التعليم وتزويجهن فى سن مناسبة لضمان نجاح الزواج وتكوين أسرة صالحة، فضلاً عن تنظيم عدد 17 من المأموريات بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى بإجمالى 1857 مواطن ومواطنة بعدد من القرى والنجوع المستهدفة.