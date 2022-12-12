جامعة أسيوط تطلق دورات تدريبية للمتقدمين لوظيفة وكيل كلية أو رئيس قسم

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبى لشغل مناصب وكيل الكلية أو رئيس القسم، والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النقاط الرئيسية التى يجب على المتدربين أن يضعوها فى الإعتبار عند إتخاذ القرارات فى مواقعهم القيادية بمختلف مناصبهم كما أنها فرصه لتبادل الخبرات والآراء والأفكار وتأهيل هذه الكوادر من الناحية الإدارية والقانونية مشيراً إلى حجم المسئوليات التى تقع على عاتقهم فى إدارة العملية التعليمية من الناحية القانونية والإدارية.



وفى هذا السياق دعا الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير مركز تنمية فدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة فى الإستفادة منها مشيراً إلى أن فى نهاية كل جلسة ستكون هناك حلقات نقاشية لإتاحة الفرصه لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات من النواحى الإدارية والقانونية والمالية لتطوير وتحسين جوده العملية التعليمية.



الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يمتد علي مدار 3 أيام من 12 وحتى 14 من شهر ديسمبر الجارى و تتضمن 6 جلسات ويحاضر فيه الدكتور حماد عزب القائم بأعمال عميد كلية الحقوق, الدكتور جابر مجاهد مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات، وشوكت صابر أمين عام الجامعة و المحاسب عصام كمال مندوب وزارة المالية بالجامعة يتم فيها مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية و هى الجوانب القانونية بالجامعات.

و يدور على هامش هذه الجلسة حلقة نقاشية حول الحالات الخاصة بالجوانب القانونية، الجوانب الإدراية بالجامعات، الجوانب المالية بالجامعة، التوصيف الوظيفى للسادة الوكلاء و رؤساء القسم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، فن القيادة الإبداعي.