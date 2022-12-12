إصابة مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بحى الصيفية بالفيوم

أصيب مواطن في مشاجرة بحي الصيفية بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب للمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة، بحي الصيفية، ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بجوار المدرسة الإعدادية بالصيفية، بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت عن إصابة مواطن، وتم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي أقيم بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة منال محمود مدير إدارة التربية السمعية، والأستاذة حنان على خبير الإعاقة الفكرية بالوزارة، والدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من موجهي الأنشطة والمواد التعليمية.

وشملت الاحتفالية فقرات فنية لطلاب الدمج التعليمي ومدارس التربية الخاصة، منها عرض رياضي لمدرسة التربية الفكرية بعنوان "أنا عندي حلم"، وعرض فني لمدرستي الأمل للصم بنين وبنات، وعرض آخر لمدارس الدمج التعليمي، وكذلك عرض فرعوني وفقرة فنية لمدرسة النور للمكفوفين.

كما شملت الاحتفالية عرضًا تقديميًا لإنجازات وأنشطة مدارس التربية الخاصة وفصول ومدارس الدمج التعليمي بالمحافظة خلال عام 2022، وعلى هامش الاحتفالية تفقد المحافظ المعرض الفني لتلاميذ مدارس التربية الخاصة، والذي شمل لوحات فنية ومجسمات خشبية ومشغولات يدوية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.