الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

زيادة العائد المادي وراء تغيير نظام السوبر المصرى.. وحازم إمام صاحب الفكرة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

فضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عدم التسرع فى اتخاذ قرار رسمي بشأن تعديل نظام بطولة السوبر المصرى، لحين دراسة الأمر بشكل مستفيض مع رابطة اندية الدورى الممتاز، خاصة فى ظل ضيق الوقت الذى تعانى منه الرابطة التى تسعى جاهدة لإنهاء الموسم الحالي قبل نهاية شهر يونيو المقبل .

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية هو صاحب فكرة تغيير نظام بطولة السوبر المصرى لتقام من 4 مباريات بنظام المواجهات المباشرة بين أربع اندية أو 3 مباريات بنظام دوري من دور واحد بين الاندية الأربعة، بدلا من النظام الحالى الذى يتم حسمه بموجب مباراة واحدة بين بطلي الكأس والدورى .

وأوضح المصدر أن السبب الأساسى من وراء هذا التغيير هو تحقيق عائد مادي أكبر من خلال خوض 3 او 4 مباريات بدلا من مباراة واحدة، حيث نجح النظام الجديد لبطولة السوبر مع العديد من الدول مثل اسبانيا والسعودية .

وأشار المصدر إلى ان مسئولى الجبلاية فضلوا تسريب القرار قبل اتخاذه بشكل رسمي لمعرفة رد الفعل داخل الوسط الرياضي، وتحديدا ناديى الأهلى والزمالك وكذلك رابطة الأندية، على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من بطولة السوبر المقبلة الخاصة بالموسم المنقضى 2021-2022 ، حيث توج الزمالك بالدوري ولم يتم حسم لقب بطولة كأس حتى الآن بعدما وصل الرباعى الأهلى وسموحة والزمالك وبيراميدز للدور نصف النهائى .

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم بالتشاور مع رابطة الأندية المصرية تغيير نظام بطولة السوبر المصري لتقام بين 4 فرق بدلًا من فريقين كما هو معمول به حاليًا.

ويتضمن النظام الجديد لكأس السوبر المصري، مشاركة بطل الدوري الممتاز والوصيف وكذلك بطل كأس مصر والوصيف، وسيتم تحديد المعيار اللازم لمشاركة الفريقين الآخرين خلال الفترة المقبلة.

وكان النظام القديم والمعمول به لبطولة كأس السوبر يكون من مباراة واحدة بمشاركة بطل الدوري وبطل الكأس، وفي حال الجمع بين البطولتين يشارك ثاني بطولة الدوري في المباراة، كما حدث في البطولة الأخيرة والتي فاز بها الأهلي في مدينة العين الإماراتية رغم أن الزمالك توّج بطلًا للدروي والكأس.

اتحاد المصري لكرة القدم اسباني الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد المصري 2021-2022 الاهلي والزمالك

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