الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمندوب شركة بتهمة حيازته حشيش بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مندوبًا بشركة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة القضية المقيدة برقم 6484 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بلال محمد أبوالسعود، والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامي سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفي عبدالعظيم.                                            

بداية أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم بنطاق دائرة القسم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة عن أنه على إثر بلاغ بقيام المتهم مندوب بشركة بترويج المواد المخدرة لعملائه بمنطقة الدخيلة، وبالانتقال لمكان تواجد المتهم تم ضبطه وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على طربة حشيش وسلاح أبيض سكين وميزان إلكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان لوزن المواد المخدرة، والسلاح للدفاع عن نفسه.

محكمة جنايات الإسكندرية المواد المخدرة قسم شرطة الدخيلة المستشار صلاح الدين شرابية الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

تستدعي الجن وأنهت حياة شاب.. ما قصة لعبة تشارلي المخيفة؟

الخميس والجمعة.. مصطفى قمر ضيف أنغام على شاشة dmc

محافظ المنوفية يلتقى أهالى طوخ دلكا ومنشأة سلطان ويوجه بحل شكواهم وإزالة سوق عشوائية بجنزور

ضبط عامل سابق بمطعم بتهمة سرقة مبلغ مالي بالتجمع

وزيرة التضامن تطلق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»