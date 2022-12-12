السجن المشدد 3 سنوات لمندوب شركة بتهمة حيازته حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مندوبًا بشركة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة القضية المقيدة برقم 6484 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بلال محمد أبوالسعود، والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامي سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفي عبدالعظيم.

بداية أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم بنطاق دائرة القسم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة عن أنه على إثر بلاغ بقيام المتهم مندوب بشركة بترويج المواد المخدرة لعملائه بمنطقة الدخيلة، وبالانتقال لمكان تواجد المتهم تم ضبطه وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على طربة حشيش وسلاح أبيض سكين وميزان إلكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان لوزن المواد المخدرة، والسلاح للدفاع عن نفسه.