الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يسعى لإقناع ساوثجيت بالاستمرار حتى يورو 2024

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

تتمسك إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، باستمرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب في منصبه، رغم توديع بطولة كأس العالم.

وودع منتخب انجلترا بطولة كأس العالم، قطر 2022، من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف.
ساوثجيت قال في تصريحات عقب المباراة:"عندما خضت البطولات القليلة الماضية، كان من الصعب التفكير في مشاعري بشكل صحيح فيما تلاها؛ إنها تستهلك الكثير من الطاقة والكثير من الأمور تدور في ذهني، أريد اتخاذ القرار الصحيح في كلتا الحالتين سواء الاستمرار أو الرحيل، لكني لا أعتقد أن هذا الوقت المناسب لاتخاذ القرار".

وأثارت تصريحات ساوثجيت قلق الاتحاد الانجليزي، خاصة بعد هجوم الجماهير عليه عقب الخسارة أمام منتخب المجر في شهر سبتمبر الماضي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن جون ماكديرموت، المدير التقني للاتحاد، سيلعب دورًا رئيسيًا في حسم مستقبل ساوثجيت، خاصة للعلاقة الوطديدة بينهما، وهو ما يجعله قريبًا من إقناعه بالاستمرار حتى يورو 2024.

ويتولى جاريث ساوثجيت تدريب المنتخب الانجليزي منذ سبتمبر 2016، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية عام 2024.
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نشر جودي بيلينجهام، لاعب منتخب انجلترا، تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” جاء فيها:"سيكون هذا مؤلمًا لفترة طويلة جدًا. الفريق الأفضل في تلك الليلة يخرج ، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان".

وأضاف:" بغض النظر ، أنا فخور جدًا بالجهود والقتال والأداء من زملائي في الفريق على مدار البطولة بأكملها".

وأردف:"شكرًا أيضًا للجماهير على الحب والدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ابقوا معنا حتى في هذه اللحظة،  حيث نستخدم هذه التجربة لمواصلة النمو كفريق للبطولات المستقبلية. حافظوا على الإيمان ، سيأتي وقتنا".

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت كأس العالم قطر 2022 يورو 2024

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