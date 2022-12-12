الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاقتصادية الرائدة.. كتاب جديد يقدم سيرة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

جانيت يلين
جانيت يلين

نشر موقع "بابلشرز ويكلي" الأمريكي، تقرير عن كتاب جديد يقدم سيرة ذاتية وزيرة الخزانة الأميريكية جانيت يلين، أول امرأة تشغل منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قبل جيروم باول.

وجاء الكتاب بعنوان "الاقتصادية الرائدة التي أبحرت في عصر الأزمات"، من تأليف الخبير الاقتصادي جون هيلسنراث، والذي قدم سيرة ذاتية قوية في الغالب لجانيت يلين، أول امرأة تقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

وبدأ هيلسنراث بسرد شباب يلين في بروكلين، حيث قال إنها كانت في عائلة لم تكن غنية ولكنها عاشت جيدًا، وفترة عملها في جامعة ييل، حيث درست تحت إشراف عالم اقتصادي مؤثر جيمس توبين. 

ويقدم الكتاب سجل مؤثر وعميق للإنسانية للخمسين عامًا الماضية من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية، والتي يُنظر إليها من خلال الحياة اللاحقة لأقوى امرأة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي ، جانيت يلين، وشراكتها غير التقليدية في الزواج والعمل مع الحائز على جائزة نوبل جورج أكيرلوف.

وذكر الكتاب أنه في فجر القرن الحادي والعشرين، اعتقد العديد من قادة أمريكا أن التجارة الحرة والتمويل الحديث والتكنولوجيا والسياسة الحكومية الحكيمة قد مهدت الطريق لعصر جديد من الازدهار.

 ثم جاءت سلسلة من الكوارث، منها فقاعة تكنولوجية متفجرة ، وهجمات إرهابية محلية ، وانهيار داخلي لسوق الإسكان، وأزمة في النظام المالي ، ووباء عالمي مميت أدت هذه الأحداث إلى ركود متسلسل، وعمقت الانقسامات السياسية في أمريكا ، ووسعت الفجوة بين الأفضل حالًا والآخرين.

ويفحص جون هيلسينراث الكاتب الاقتصادي الحائز على جوائز ما حدث ، ويستعرض الأحداث من خلال تجارب شخصيتين تاريخيتين: جانيت يلين كانت وزيرة الخزانة ، ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين. 

كما يسلط الضوء على دفاع يلين عن معدلات الفائدة المنخفضة و "شعارها" القائل بوجود أرواح بشرية وراء ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة الركود العظيم، حينما صرخت في أحد الاجتماعات: "هؤلاء أناس سخيفون". 

يكرس الكاتب مساحة مكافئة تقريبًا لحياة وعمل زوج يلين الاقتصادي جورج أكيرلوف، حيث كان زواجهما  غير التقليدي في ذلك الوقت ، أحد القرارات الاندفاعية النادرة التي اتخذتها يلين على الإطلاق ، وكتب المؤلف أن فلسفتهما المشتركة كانت "حراس المنارة" لشيء أكبر أبلغت وجهات نظر يلين حول السياسة الاقتصادية.

ويتجول المؤلفان في نصيب عادل من الاستطرادات حول الملامح السياسية والاقتصادية لسنوات يلين في واشنطن، وعلى الرغم من أن الكاتب هيلسنراث لم يدرك تمامًا ما يجعل موضوعه علامة كشخص، إلا أن روايته الدقيقة لمسيرتها المهنية لم تدخر جهداً. 

الاحتياطي الفيدرالي الحائز على جائزة نوبل الخبير الاقتصادي الكوارث بروكلين جائزة نوبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

كتاب جديد يرصد قصة استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»

مؤشر «نيكي» يتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا قبل اجتماع المركزي الأمريكي

تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية بالإسكندرية

رئيسة بيرو ستطلب من الكونجرس تقديم موعد الانتخابات إلى 2024

«الصحة»: إصابة مخالط لحالة جدري القرود المعلن عنها في 8 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية