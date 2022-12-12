الاقتصادية الرائدة.. كتاب جديد يقدم سيرة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

نشر موقع "بابلشرز ويكلي" الأمريكي، تقرير عن كتاب جديد يقدم سيرة ذاتية وزيرة الخزانة الأميريكية جانيت يلين، أول امرأة تشغل منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قبل جيروم باول.

وجاء الكتاب بعنوان "الاقتصادية الرائدة التي أبحرت في عصر الأزمات"، من تأليف الخبير الاقتصادي جون هيلسنراث، والذي قدم سيرة ذاتية قوية في الغالب لجانيت يلين، أول امرأة تقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبدأ هيلسنراث بسرد شباب يلين في بروكلين، حيث قال إنها كانت في عائلة لم تكن غنية ولكنها عاشت جيدًا، وفترة عملها في جامعة ييل، حيث درست تحت إشراف عالم اقتصادي مؤثر جيمس توبين.

ويقدم الكتاب سجل مؤثر وعميق للإنسانية للخمسين عامًا الماضية من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية، والتي يُنظر إليها من خلال الحياة اللاحقة لأقوى امرأة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي ، جانيت يلين، وشراكتها غير التقليدية في الزواج والعمل مع الحائز على جائزة نوبل جورج أكيرلوف.

وذكر الكتاب أنه في فجر القرن الحادي والعشرين، اعتقد العديد من قادة أمريكا أن التجارة الحرة والتمويل الحديث والتكنولوجيا والسياسة الحكومية الحكيمة قد مهدت الطريق لعصر جديد من الازدهار.

ثم جاءت سلسلة من الكوارث، منها فقاعة تكنولوجية متفجرة ، وهجمات إرهابية محلية ، وانهيار داخلي لسوق الإسكان، وأزمة في النظام المالي ، ووباء عالمي مميت أدت هذه الأحداث إلى ركود متسلسل، وعمقت الانقسامات السياسية في أمريكا ، ووسعت الفجوة بين الأفضل حالًا والآخرين.

ويفحص جون هيلسينراث الكاتب الاقتصادي الحائز على جوائز ما حدث ، ويستعرض الأحداث من خلال تجارب شخصيتين تاريخيتين: جانيت يلين كانت وزيرة الخزانة ، ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.

كما يسلط الضوء على دفاع يلين عن معدلات الفائدة المنخفضة و "شعارها" القائل بوجود أرواح بشرية وراء ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة الركود العظيم، حينما صرخت في أحد الاجتماعات: "هؤلاء أناس سخيفون".

يكرس الكاتب مساحة مكافئة تقريبًا لحياة وعمل زوج يلين الاقتصادي جورج أكيرلوف، حيث كان زواجهما غير التقليدي في ذلك الوقت ، أحد القرارات الاندفاعية النادرة التي اتخذتها يلين على الإطلاق ، وكتب المؤلف أن فلسفتهما المشتركة كانت "حراس المنارة" لشيء أكبر أبلغت وجهات نظر يلين حول السياسة الاقتصادية.

ويتجول المؤلفان في نصيب عادل من الاستطرادات حول الملامح السياسية والاقتصادية لسنوات يلين في واشنطن، وعلى الرغم من أن الكاتب هيلسنراث لم يدرك تمامًا ما يجعل موضوعه علامة كشخص، إلا أن روايته الدقيقة لمسيرتها المهنية لم تدخر جهداً.