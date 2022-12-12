الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كتاب جديد يرصد قصة استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»

إيلون ماسك
إيلون ماسك

نشر موقع موقع "بيزنس إنسايدر"، تقريرًا حول كتاب من المُقرر أن يصدر قريبًا بعنوان "بريكننج تويتر"، وهو يرصد قصة استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.

وقال بن ميزريش مؤلف الكتاب، إن الملياردير الأمريكي واحد من "أكثر الناس تعقيدًا" في هذا العصر.

وذكر الموقع في تقريره، أن الكتاب المقرر اصداره الخريف المقبل يحكي يروي قصة صعود ماسك واستحواذه "الملحمي" على تويتر وكيف يعكس ذلك "الصراع الثقافي بين اليمين واليسار و ما تعنيه حرية التعبير.
وأشار ميزريش مؤلف الكتاب، إلى أن الكتاب سيشمل الصدام الثقافي بين اليسار واليمين، ويمنحك أفضل المحررين القصص التي تريدها - يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع.
وأعلن ميزريش عن خطط لكتابه الجديد على تويتر ، قائلاً: "ستكون هذه رحلة طويلة" و من المتوقع أن يتضمن الكتاب "الصراع الثقافي بين اليمين واليسار" ، ولكن أيضا الخوض في التفاصيل حول معنى حرية التعبير.

وقال ميزريش قام بتأليف ٢٥ كتاب في حياته ودائمًا ما أنهى تأليف كتاب في غضون ستة أشهر، وأضاف أنه لم ينزعج من أن كتبه ليس لها نهاية، قال إنه يركز على الأحداث التي تستحق الكتابة عنها والتي لديها القدرة على أن تصبح فيلمًا.

وقال ميزريش للصحيفة: "إذا كان العالم كله متحمسًا لشيء ما ، فأنت تريد أن تكون جزءًا من المحادثة".

وأضاف التقرير، أن تعاملات ماسك مع تويتر تعود إلى أبريل، عندما وافق لأول مرة على شراء الشركة، بعد أن كان بالفعل مساهمًا رئيسيًا، وطلب ماسك إنهاء عملية الاستحواذ في يوليو ، لكن سرعان ما رفع تويتر دعوى قضائية ضده. بعد معركة قانونية مثيرة للجدل، عرض ماسك في أكتوبر  شراء Twitter مرة أخرى وتم إغلاق الصفقة مقابل 44 مليار دولار.

ولفت إلى أنه منذ أن أصبح ماسك مالكًا لموقع Twitter في أواخر أكتوبر، تم تسريح آلاف الموظفين أو طردهم أو استقالتهم. قام Musk أيضًا بتغيير الميزات على Twitter ، بما في ذلك خدمة اشتراك شهرية بقيمة 7.99 دولارًا أمريكيًا، وحول المكاتب إلى غرف نوم في مقر الشركة في سان فرانسيسكو.

التواصل الاجتماعي الملياردير الأمريكي حرية التعبير منصة التواصل الاجتماعي موقع بيزنس إنسايدر

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وائل لطفي

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