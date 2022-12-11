الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نيمار يودع تيتى برسالة مؤثرة بعد رحيله عن منتخب البرازيل

نيمار وتيتي
نيمار وتيتي

ودع نيمار جونيور مهاجم منتخب البرازيل، المدرب تيتي، بعد رحيله عن تدريب السيليساو.

تيتي كان قد أعلن نهاية مشواره مع منتخب البرازيل بالخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور ربع النهائي، بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

نيمار نشر صورة تجمعه بـ تيتي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" معلقًا: "قبل أن نلتقي وجهًا لوجه، لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات، هل يمكنني إخبارك؟ اعتقدت أنك كنت مزعجًا جدا! لأنك شكلت فريقًا لإيقافي، فقد فعلت كل شيء لضربي وحتى أنك تحدثت عني بسوء".

وأردف: "لكن القدر مضحك، أليس كذلك؟ لقد وضعك كمدرب وأنا كرقم 10 لك، كنت أعرفك كمدرب وكنت أعرف أنك جيد جدًا ولكن كشخص أنت أفضل بكثير!".

وتابع:"قابلتني وأنت تعرف من أنا وهذا ما يهمني.. لقد جئت إلى هنا بصراحة لأشكرك على كل شيء، وكل التعاليم التي قدمتها لنا.. وكان هناك الكثير".

وأضاف: "ستظل دائمًا أحد أفضل المدربين الذين سبق لي أن لعبت معهم أو سألعب معهم في أي وقت، وسأحافظ دائمًا على علاقتي معك، لقد مررنا بلحظات جميلة ولكن كانت لدينا أيضًا لحظات تؤلمنا كثيرًا وهذه اللحظة الأخيرة ستؤذينا لفترة طويلة".

وزاد: "لقد استحقينا التتويج بهذه الكأس، لقد استحقناها جميعًا على كل ما فعلناه وكل ما قدمناه في محاولة لتحقيق حلمنا الأكبر. لكن الله لم يردها بهذه الطريقة، علينا الصبر. أعطانا الله كل شيء!".
 

واختتم قائلًا: "شكرًا لك بروفيسور تيتي، على كل ما تعلمته، وإذا كانت هناك عبارة لن أنساها أبدًا، فهي "كن قويًا من الناحية الذهنية" وعلينا أن نكون لك كثيرًا في تلك اللحظة .عناق كبير وشكرا".

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