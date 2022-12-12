الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الغربية: «حياة كريمة» أصبحت كيانًا متكاملًا وداعمًا للمواطنين

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية

استمرت أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار عليها ضمن قرى المرحلة الأولى التي تم إدراجها بالمبادرة، وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بالغربية 54 قرية و88 تابعًا لخدمة 599 ألف مواطن بمركز زفتى، ويتولى جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية بتكلفة تقديرية تخطت 4.5 مليار جنيه.

 

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دعم المواطن المصري تشمل كل احتياجاته، وأن المبادرة الرئاسية ليست مجرد استهداف لبناء وتطوير القرى والريف بمحافظة الغربية، أو حتى العمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانًا متكاملًا وداعمًا للمواطنين في كل ما يطلبونه وتحولت لذراع سياسية للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل علي تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهون من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية، علي سبيل المضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

 

وأبرز عطا، استعدادات المحافظة المكثفة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في قري مراكز (طنطا، كفر الزيات، بسيون وقطور)، موضحًا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأنه قد وجه بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز والكهرباء وأبراج المحمول والتربية والتعليم ومراكز الشباب والوحدات الصحية والإسعاف والطرق والكباري والمواقف والأسواق والحماية المدنية.

 

وتابع أنه يتم حاليًا عقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمراجعة الاحتياجات الملحة للمواطنين والتي حصرتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، حتى يتم تنفيذ المشروعات طبقا لاحتياجات المواطنين.

 

ويضيف أن إتجاه المحافظة، هو التركيز على تنفيذ وإعلان جدول للقوافل الطبية والبيطرية، والزراعية والاجتماعية على التوازي في الأربع مراكز مع توفير فرص عمل من خلال التعاون مع الجهات الشريكة والمتمثلة في جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجميع مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة وخارجها.

 

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 حيث يتم تنفيذ 1007 مشروع داخل 54  قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية تخطت 4.5 مليار جنيه.

مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
مبادرة
مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية
أصبحت كيان ا متكامل ا وداعم ا للمواطنين ؤية مصر 2030 أعمال مبادرة حياة كريمة أعمال الإنشاء الجمهورية الجديدة الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي الشرب والصرف المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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