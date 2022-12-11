الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

موسى مصطفى: أطالب البرلمان المصرى بالتواصل مع نواب أوروبا المؤيدين لتصحيح الصورة المغلوطة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن تصريحات تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا التي تطالب البرلمان الأوروبي بوقف مهاجمة مصر وادعاءاتهم المغلوطة أكدت مقترح الحزب الذي طالب فيه بالتواصل مع نواب البرلمان الأوروبي المؤيدين لمصر لتصحيح الصورة المغلوطة نتيجة معلومات مغلوطة من قوى الشر وأعداء الوطن.

وطالب موسى مصطفى، في تصريحات صحفية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتواصل مع البرلمان الأوروبي ووفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وتقديم كافة مجهودات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي الخاصة بحقوق الإنسان على رأسها المبادرات الاجتماعية والاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع السجناء وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وألمح موسى مصطفى إلى أنه لا بد من تنشيط دور السفراء المصريين في أوروبا خاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لأنها الدول الأكثر تمثيلًا داخل البرلمان الأوروبي وإمدادهم بأفلام تسجيلية وتقارير مكتوبة ممزوجة بالصور عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومجهودات الدولة المصرية المتقدمة جدًا في هذا الملف.

وقال موسى مصطفى أن الرد على البرلمان الأوروبي لا بد أن يكون بالأدلة والوقائع والعقل والمنطق

وألمح موسى مصطفى إلى أنه لا بد أيضًا من عمل أفلام وثائقية بلغات مختلفة وإذاعتها عبر قناة نايل تي في ووسائل الإعلام المصرية الموجهة لأوروبا مثل الأهرام إبدو والأهرام ويكلي وغيرها.

جدير بالذكر أن حزب الغد يؤكد أن بيان البرلمان رفضه 46 نائبًا من نواب البرلمان الأوربي، كما امتنع عن التصويت عليه ضد مصر 186 نائبًا، كما غاب عن حضور جلسة التصويت ضد مصر 147 نائبًا بإجمالي 379 نائبًا من نواب البرلمان الأوروبي الذي يبلغ عددهم 705 نائبين وهي نسبه تتجاوز أغلبية البرلمان أصلًا، حيث الأغلبية تتطلب موافقة 353 نائبًا وأن البيان صدر بأغلبية الحضور لا بأغلبية النواب.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البرلمان الاوروبى الرئيس السيسي المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد رئيس حزب الغد

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