الصحة: 90 ألفًا من الفرق الطبية لحملات التطيعم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من الإصابة بأي حالة من حالات شلل الأطفال في 2006، مؤكدًا أنه للحفاظ على هذا السجل خاليًا من المرض، تطلق وزارة الصحة حملات إما تكون قومية وتحدث سنويا أو حملات في محافظات محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم لـ5 سنوات.

وأوضح عبدالغفار، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

تفاصيل الحملة

أشار إلى أن الحملة من هذه الحملة الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات، سواء كل الأطفال المصريين أو المقيمين على الأراضي المصرية، وأماكن التطعيم إما من خلال وحدات طب الأسرة أو مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية والتي تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

وأوضح أن أماكن الحملات أيضًا من خلال حملات متنقلة أو فرق متنقلة تتحرك من منزل لمنزل أو عقار لعقار وفي المولات والأسواق وأماكن التجمعات أو بالقرب من المساجد والكنائس.

تابع: «يوجد ما يقرب من 90 ألفا من الفرق الطبية تقوم بهذه الحملات مثل محطات القطارات أو الميادين أو الأندية أو الأسواق أو مواقف السيارات أو الحدائق العامة».