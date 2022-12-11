الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على حكم مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات ببطولة الدوري.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة مواجهتين.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى الحكم محمود البنا والذي يعاونه كلا من  أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف، وحكم رابع مصطفي عثمان.

وفي غرفة الفيديو، سيكون متواجداً محمد عباس ومعه سامي هلهل.

الاهلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى محمود البنا

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