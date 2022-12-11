إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ورفع 65 طن مخلفات بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها وتمكنت من رصد وإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينه المنيا أن الوحدة المحلية بقرية تله نظمت حمله مكثفه لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ6 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة اثنين قيراط و16 سهم بدائرة الوحدة المحلية بقرية تله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون.

كما واصل قسم البيئة بقرية دمشير أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب 30 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها.

كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من 35 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيرس كورونا المستجد وتم تهذيب الأشجار المزروعة على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي للتقليل حوادث الطريق وحفاظاً على مظهر وجمال القرية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدي بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة مع تكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

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