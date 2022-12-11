وزارة التعاون الدولي تشارك في احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

شاركت وزارة التعاون الدولي اليوم في الحفل الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم خلاله توقيع اتفاق التعاون بين المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان والاتحاد الأوروبي (European Union in Egypt) ومئوية الدكتور بطرس بطرس غالي.

ويهدف اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال رفع قدرات المجلس وكوادره، ورصد التحديات وكيفية التغلب عليها، وكذلك متابعة ومراقبة حقوق الإنسان وتفعيل مكتب الشكاوى، وإعداد الخطة القومية المتكاملة من خلال التشاور مع الوزارات والجهات الوطنية، وعقد شراكات منظمات المجتمع المدني، وكذلك رفع الوعى للتوعية بحقوق الانسان.

جدير بالذكر أن هناك العديد من البرامج التي تستهدف تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان في محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وآخرها برنامج "حقوق المواطن" الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، وبين المستفيدين منه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو.