الولايات المتحدة الأمريكية تهدد باعتقال روسى أفرج عنه في صفقة تبادل السجناء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها ستعمل على محاسبة المواطن الروسي فيكتور بوت، في حال واصل الأخير، خط العمل الذي سلكه في السابق.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع قناة أى بى سى الأمريكية أذيعت اليوم، نحن مصممون على حماية أمننا القومي إذا قرر بوت العودة إلى مجال عمله السابق، فسنفعل ما هو ضروري لمحاسبته وحماية مصالحنا، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت فى بداية الشهر الجارى، إعادة الروسي فيكتور بوت إلى روسيا نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مبادلته مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

واعتقل بوت عام 2008 في بانكوك بناء على أمر قضائي أصدرته محكمة محلية تايلاندية، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان اتهام بوت هو تزويد القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة بالسلاح، الأمر الذي تعتبره واشنطن نشاطا إرهابيا.

بوتين: من الممكن إجراء مزيد من تبادل السجناء مع أمريكا

وأمس السبت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وإن الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في "بشكك" بقرغيزستان، بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات.

وسئل بوتين عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين فقال: "نعم، كل شيء ممكن. الاتصالات متواصلة. وفي الواقع لم تتوقف أبدا.. تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل".

ولا تزال روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية وأدين بالتجسس في عام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض