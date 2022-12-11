القوات المسلحة البيلاروسية: حادث سقوط صاروخ فى بولندا كان متعمدا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور جوليفيتش، مساء اليوم الاحد، أن حادث سقوط صاروخ في بولندا كان متعمدا، بهدف إطلاق العنان لمواجهة أكبر بين الغرب وروسيا.

وقال جوليفيتش فى تصريحات صحفية، "أما فيما يتعلق بسقوط صاروخ على أراضي بولندا، فمن المرجح أن يكون هذا قد تم التخطيط له بشكل خاص لجر الدول الغربية إلى مواجهة أكثر صرامة مع روسيا، وصولا إلى إطلاق العنان للعدوان والحرب"، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

ولفت المسؤول البيلاروسى إلى أن المرء يحصل على انطباع، ويصبح أكثر فهما كل يوم، بأن دول الغرب تحاول استفزاز روسيا وبيلاروس، إلى نوع من الإجراءات النشطة التي يمكن تفسيرها لصالحها.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن تصعيد الأزمة العسكرية في أوكرانيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال كيربى فى تصريحات لقناة أى بى سى الأمريكية: "منذ البداية تحدثنا عن دورنا في المراقبة، وأخذنا في الحسبان مخاطر تصعيد الأعمال العدائية لأن هذا سيئ ليس فقط للسكان الأوكرانيين ولكن أيضا لمصالحنا".

أكد أن تصعيد الأزمة ليس أيضا في مصلحة الشعب الروسي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا

وفى وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية مساء السبت، وفق ما ذكرت مصادر رسمية موالية لروسيا وأخرى موالية لكييف.

تقع هذه المدينة الإستراتيجية التي كان عدد سكانها يزيد عن 150 ألف نسمة قبل الحرب، في منطقة زابوريجيا التي ضمتها موسكو.

وقدم الجانبان معلومات متباينة عن أهداف الضربات والضحايا، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها على الفور.

قال رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا في منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت راجمات صواريخ "هيمارس" الأميركية لضرب ميليتوبول حوالي الساعة 21,00 السبت.