جونياس: محبط من الهزيمة أمام الزمالك.. وغياب السعيد ليس السبب

تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، عن خسارة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " بدأنا المباراة بشكل سيئ، واستقبلنا هدفًا بشكل سريع جدًا".

وأضاف " بعد 10 دقائق حاولنا اللعب بطريقتنا لكن لم نستطع العودة وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل حديثه " محبط من نتيجة المباراة لكن ما زال أمامنا مباريات كثيرة سنلعبها والدوري ما زال طويلا".

وعن غياب عبد الله السعيد، أوضح "أهمية عبد الله السعيد الجميع يعرفها ولكن غيابه اليوم لم يكن السبب في خسارة المباراة".

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.