الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جونياس: محبط من الهزيمة أمام الزمالك.. وغياب السعيد ليس السبب

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس

تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، عن خسارة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

وتعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " بدأنا المباراة بشكل سيئ، واستقبلنا هدفًا بشكل سريع جدًا".

وأضاف " بعد 10 دقائق حاولنا اللعب بطريقتنا لكن لم نستطع العودة وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل حديثه " محبط من نتيجة المباراة لكن ما زال أمامنا مباريات كثيرة سنلعبها والدوري ما زال طويلا".

وعن غياب عبد الله السعيد، أوضح "أهمية عبد الله السعيد الجميع يعرفها ولكن غيابه اليوم لم يكن السبب في خسارة المباراة".

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

اليوناني تاكيس جونياس بيراميدز الزمالك الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

"الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أبوكيان لتوزيع المخدرات بالمنوفية

أحمد حلمي يضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد قبل انطلاق تصويره

بورسعيد تستعد لإطلاق مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية