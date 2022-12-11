رونالدو يتلقى إشادة بيليه ومبابى وجيمس بعد تكهنات بشأن اعتزاله اللعب الدولى

تلقى القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إشادة واسعة من نجوم الرياضة حول العالم بعد تكهنات بشأن اتجاهه لاعتزال اللعب الدولي، في أعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بخسارته بهدف دون رد أمام المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر والأكثر طموحا في مسيرتي.. للأسف هذا الحلم انتهى أمس".

ورد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي كرة السلة على رسالة رونالدو بكلمة "الأسطورة"، مضيفا"التحية وشكرا" مرفوقا بتاج تعبيري لرسالته.

كما أثنى الأسطورة البرازيلي بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي يتابع فعاليات كأس العالم عبر شاشة التلفاز في المستشفى التي يعالج بها "شكرا لك يا صديقي على رسم الابتسامة على وجوهنا".

تلقى القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إشادة واسعة من نجوم الرياضة حول العالم بعد تكهنات بشأن اتجاهه لاعتزال اللعب الدولي، في أعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بخسارته بهدف دون رد أمام المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر والأكثر طموحا في مسيرتي.. للأسف هذا الحلم انتهى أمس".

ورد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي كرة السلة على رسالة رونالدو بكلمة "الأسطورة"، مضيفا"التحية وشكرا" مرفوقا بتاج تعبيري لرسالته.

كما أثنى الأسطورة البرازيلي بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي يتابع فعاليات كأس العالم عبر شاشة التلفاز في المستشفى التي يعالج بها "شكرا لك يا صديقي على رسم الابتسامة على وجوهنا".