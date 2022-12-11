الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رونالدو يتلقى إشادة بيليه ومبابى وجيمس بعد تكهنات بشأن اعتزاله اللعب الدولى

رونالدو
رونالدو

تلقى القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إشادة واسعة من نجوم الرياضة حول العالم بعد تكهنات بشأن اتجاهه لاعتزال اللعب الدولي، في أعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بخسارته بهدف دون رد أمام المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر والأكثر طموحا في مسيرتي.. للأسف هذا الحلم انتهى أمس".

ورد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي كرة السلة على رسالة رونالدو بكلمة "الأسطورة"، مضيفا"التحية وشكرا" مرفوقا بتاج تعبيري لرسالته.

كما أثنى الأسطورة البرازيلي بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي يتابع فعاليات كأس العالم عبر شاشة التلفاز في المستشفى التي يعالج بها "شكرا لك يا صديقي على رسم الابتسامة على وجوهنا".

تلقى القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إشادة واسعة من نجوم الرياضة حول العالم بعد تكهنات بشأن اتجاهه لاعتزال اللعب الدولي، في أعقاب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 بخسارته بهدف دون رد أمام المغرب في دور الثمانية.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان الحلم الأكبر والأكثر طموحا في مسيرتي.. للأسف هذا الحلم انتهى أمس".

ورد ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي كرة السلة على رسالة رونالدو بكلمة "الأسطورة"، مضيفا"التحية وشكرا" مرفوقا بتاج تعبيري لرسالته.

كما أثنى الأسطورة البرازيلي بيليه الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي يتابع فعاليات كأس العالم عبر شاشة التلفاز في المستشفى التي يعالج بها "شكرا لك يا صديقي على رسم الابتسامة على وجوهنا".

أخبار كريستيانو رونالدو اللاعب البرازيلى بيليه كيليان مبابي الاعتزال الدولي منتخب البرتغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

انتهى زمن السماسرة.. الباز: يجب محاسبة المسؤولين عن الكرة في مصر

مسلسلات رمضان 2023.. هاني سرحان عن انطلاق «سوق الكانتو»: توكلنا على الله

تقرير أممى: أزمة كورونا أدت إلى زيادة حجم الدين العام

وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعى للتسهيل على المواطنين فى قانون التصالح

«المعصرة التعليمية» تحدد موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية