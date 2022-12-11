الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعى للتسهيل على المواطنين فى قانون التصالح

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في مجلس النواب

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين. 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل على المواطنين، وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الحكومة إلى تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء، والتي تم رصدها على أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظًا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في إطار القانون 144 لسنة 2017 تلقت الدولة حوالي  280 ألف طلب من المواطن، حيث تمت معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4%؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63٪؜ كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أن: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

انتهى زمن السماسرة.. الباز: يجب محاسبة المسؤولين عن الكرة في مصر

مسلسلات رمضان 2023.. هاني سرحان عن انطلاق «سوق الكانتو»: توكلنا على الله

«القومى لبحوث المياه» و«الفنية المشتركة» يفوزان بمقعدين فى مجلس العالمى للمياه

ضبط شخصين بحوزتهما 105 كيلوجرام من المواد المخدرة في دمياط

النيابة تستعلم عن حالة شاب سقط من علو في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية