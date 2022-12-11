الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زور شهادة جامعية.. السجن 3 سنوات لسباك في الإسكندرية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد حكما بمعاقبة متهما بتزوير في محررات رسمية بالسجن 3 سنوات  للمتهم "ن.م.م"، ومصادرة المحررات المزورة وإخطار الأحوال المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14998 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، قيام المتهم " ن.م.م" سباك، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع اخر مجهول في تزوير محرر رسمي شهادة تخرج منسوب صدرها لجامعة الإسكندرية بالتزوير.

وتبين من التحقيقات، أن زوجة المتهم أنجبت منه طفلا، وعلى أثر خلافات زوجية فيما بينهما، قامت بفحص أوراقه المتواجدة في مسكن الزوجية، فعثرت على شهادة تخرج منسوبة لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس على الرغم من عثورها علي وثيقة زواج لزوجتة الاولي مثبت بها بخانه المهنة سباك فتوجهت الي إدارة شئون الجامعة للاستعلام فتبين لها أن الشهادة مزورة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن 3 سنوات الوظائف العمومية المصاريف الجنائية تزوير محرر رسمي رئيس المحكمة

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