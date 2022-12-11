لجنة بالأمم المتحدة تؤكد معظم البلدان تواجه تحديات في الصحة البيئية

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن معظم مناطق العالم تواجه مستوى أعلى من تحديات الصحة البيئية مقارنة بتحديات تغير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة، وتمثل تحديات الصحة البيئية حوالي 80 % من تحديات الاستدامة البيئية في منطقة جنوب آسيا، كما أن أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تسجلان درجات أعلى بالنسبة لمكون تحديات تغير المناح وكفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يتعلق بآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، تعزى ثلاثة أرباع الدرجات التي سجلتها إلى هذا البعد، ولا يعيش سوى 7.5% من إجمالي سكان العالم في البلدان ذات التحديات المنخفضة والمنخفضة جدًا، ومعظم هؤلاء هم في أوروبا؛ وفي المقابل، يعيش 62% من سكان العالم في البلدان ذات التحديات المرتفعة. ومع ذلك، حدثت تحسينات في توزيع السكان بين هاتين الفئتين، حيث انتقلت عدة بلدان في جنوب وشرق آسيا من فئة التحديات المرتفعة جدا إلى فئة التحديات المرتفعة.

على المستوى العالمي، أصبحت مختلف بلدان العالم أكثر وعيا لأهمية الحفاظ على البيئة، باستثناء بعض البلدان التي يبدو أنها تخلفت عن الركب، ما رفع ترتيبها على دليل تحدي الاستدامة البيئية.

أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن مجموعة البلدان التي حققت أبرز الإنجازات في هذا المجال تشمل عدة بلدان من الاتحاد السوفياتي سابقا، بما فيها أذربيجان وبيلاروس وطاجيكستان، وقد واجهت هذه البلدان مستوى مرتفعا جدا من تحديات الصحة البيئية خلال عام 2000، واجرت تحسينات في العقدين الماضيين، وتحديدًا فيما يتعلق بالوصول إلى مياه الشرب وتأمين مرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة.

يشار إلى أن نصف البلدان العشرة، التي تدهور تصنيفها أكثر من سواها حسب هذا الدليل، هي من البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نموًا في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مايدل على أن انماط نموها ترتبط بارتفاع ملحوظ بصمتها المادية، ولا غرابة في ذلك بالنظر إلى المستوى المتدني نسبيًا لخطوط الأساس فيها.