دراما رمضان 2023.. سوسن بدر داخل كواليس مسلسل «جميلة»

بدأت الفنانة سوسن بدر تصوير اولى مشاهدها ضمن احداث مسلسل "جميلة" إنتاج العدل جروب، وإخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال رمضان 2023.

وظهرت “سوسن” من داخل كواليس تصوير مسلسل جميلة برفقة المنتج جمال العدل والمخرج سامح عبد العزيز، لتعلن بذلك بدء تصوير اولى مشاهدها ضمن احداث العمل.

وأشادت سوسن بدر خلال تصريحات صحفية، بمشاركتها بمسلسل “جميلة” مع الفنانة ريهام حجاج والذي تراه سيكون عملا قويا وقصة مختلفة.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وعبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، بينما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، بالتزامن مع مواصلة أيمن سلامة كتابه باقي حلقات المسلسل

كما تشارك سوسن بدر في بطولة مسلسل بابا المجال، من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول و من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

المسلسل بطولة ريهام حجاج وعبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، بينما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، بالتزامن مع مواصلة أيمن سلامة كتابه باقي حلقات المسلسل.

كما تشارك سوسن في بطولة مسلسل بابا المجال، من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول و من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.