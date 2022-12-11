الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وغرفة صناعة الملابس الجاهزة

جريدة الدستور

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة اليوم، بهدف تعزيز فرص العمل للشباب وتمكين المرأة ودعم فكرة ريادة الأعمال. 

جاء ذلك بحضور د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والذي أكد على أهمية صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في توفير فرص عمل لائقة،ودعم الصناعة الوطنية مشيرًا إلى أن الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري أحد أهم محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية.

ودعا الوزير مصنعي الملابس الجاهزة إلى بحث فرص الاستثمار في مجال تصنيع الملابس الرياضة باعتبارها من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن أغلب ملابس المنتخبات الرياضية مستوردة من الخارج، وانه يجب العمل على توطين تلك الصناعة محليا، لاسيما وأن المصانع الوطنية تمتلك من الخبرات والإمكانيات التي تؤهلها لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.

أضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كل الدعم المطلوب لتوطين تلك الصناعة محليا.

من ناحيته أشاد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، باهتمام وزارة الشباب والرياضة بتشجيع المنتجات الوطنية، مضيفا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعزز الدور التنموي والاقتصادي الذي تقوم به في مجالات تعزيز فرص العمل للشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا باعتبار أن صناعة الملابس الجاهزة هي الأكثر قدرة على توليد فرص عمل خاصة المرأة.

أشار إلى انه يمكن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في إقامة ملتقيات للتوظيف داخل مراكز الشباب التابعة لها وهو الاتجاه الذي تسانده الغرفة بقوة لتوفير الايدي العاملة للمصانع لدعم خطط التوسع والتنمية، مع تقديم التدريبات المهنية المطلوبة لرفع كفاءتهم.

كما اقترح رئيس الغرفة أيضا تنظيم معارض دائمة لمصانع الملابس داخل الأندية ومراكز الشباب، بهدف الترويج للمنتجات المصرية وفي الوقت نفسه توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

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