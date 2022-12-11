جنى أرباح يدفع مؤشرات البورصة للتبيان بالختام.. و«السوقى» يخسر 12.6 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد، بدعم من بوادر عمليات جني أرباح مركزة على الأسهم الكبري والقيادية، تلك التي شهدت عمليات بيع موسعة، بعد الصعود الواضح الذي حققته على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما صعد نظيرتها الثانوية، تلك التى لم تشهد أى صعود منذ بداية الارتدادة التصاعدية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 938.7 مليار جنيه، مقابل 951.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.69%، بما يعادل 250.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 14587.7 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 61. 0%، بما يعادل 16.57 نقطة، ليختتم تعاملات اليوم عند مستوى 2745.07 نقطة.

وامتد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 08. 0%، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 4023.11 نقطة، وسط نشاط ملحوظ في قيم وأحجام التعاملات التي تخطت قيمتها مستوى 2.49 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 971.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 96.4 ألف صفقة بيع وشراء.