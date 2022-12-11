«حماة الوطن» ببنى سويف ينظم جلسة للحوار الوطنى حول الاقتصاد المصرى

نظم حزب «حماة الوطن» ببني سويف، اليوم، بإشراف حسن جعفر، أمين الحزب بالمحافظة، فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمها حزب «حماة الوطن» تحت عنوان حوار وطني من أجل كل المصريين المحور الاقتصادي تعزيز نمو الصادرات وتأثيرها على الاقتصاد القومي، يأتي هذا ضمن حزمة من الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الحزب على مستوى المحافظات.

وحضر فعاليات الجلسة الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين تنظيم "مستقبل وطن"، ونقيب الزراعيين، ونقيب المحامين، وأمين الحزب الناصري، وممثلون عن الجمعيات الأهلية والتعاونية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومراكز الشباب والأندية والمجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان والرائدات الريفيات ومُكلفات الخدمة العامة والإعلاميين.

وأعرب حسن جعفر، أمين «حماة الوطن» عن سعادته وحرصه للمشاركة في هذه الفعالية، التي تعكس قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتقديرها لهذا الدور في مساندة أجندة التنمية الوطنية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والذي يأتي في إطار دعم الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقًا من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأضاف أن بني سويف كانت من أوائل المحافظات التي سعت بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني.

وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين تنظيم حزب «مستقبل وطن»، إن الهدف الأساسي من تلك اللقاءات الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ وصياغتها في شكل قوانين تحول لمجلسيّ الشيوخ والنواب لصياغتها في مشاريع قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية باختلاف توجهاتها لتوحيد الرؤى والأفكار للانطلاق نحو المستقبل على أرضية توافقات وطنية راسخة، لا سيما مع الرغبة القوية والقناعة الكاملة لدى القيادة السياسية في أن المشاركة عامة ولا تقتصر على القوى السياسية فحسب، وإنما أيضًا مشاركة قواعدها الاجتماعية الأكبر، وهو ما يسعى الاتحاد بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إلى تنفيذه من خلال عقد لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على لجان الحوار الوطني.