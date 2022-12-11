مصر في الصحف الدولية| أسرار وادي الملوك ومتحف الحضارة تجربة فريدة لزيارة مومياوات الفراعنة

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على النجاح الكبير لمعرض توت عنخ آمون «الملك توت: التجربة الغامرة» في الولايات المتحدة الأمريكية وروعة الحضارة المصرية القديمة التي دفعت الملايين من الأمريكان لزيارة المعرض الرقمي الذي يحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الصبي، كما تحدثت الصحف عن أسرار وادي الملوك في الأقصر ولماذا اختاره الفراعنة القدماء ليكون محل الراحة الأخيرة، ما جعله من أكثر المناطق الأثرية سحرًا في مصر، فهو يحمل أسرار وطقوس الفراعنة، وبه ألغاز لم يستطع العلماء التوصل لحلها حتى الآن، فضلاً عن متحف الحضارة الذي يضم مجموعة من أجمل وأروع المومياوات في العالم.

تقرير أمريكي: ثقافة مصر القديمة والحديثة رائعة وتجذب ملايين

أكد موقع "ريببليكن أمريكان" الأمريكي، أن معرض توت عنخ آمون على وشك الانتقال بين عدد من الولايات الأمريكية بلمسة عصرية للغاية، حيث يلقي المعرض الرقمي نظرة على حياة الملك الصبي وكيف كانت مصر في عهد الفراعنة، وذلك للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الصبي.. إقرأ المزيد

أسرار وادي الملوك.. كيف أصبح مركز مقابر لحكام ونبلاء مصر القديمة؟

أكد موقع "Nguoi" الأسيوي، أنه على طول طريق نهر النيل، ترك المصريون القدماء الذين عاشوا على طول نهر النيل العديد من المعالم التاريخية للبشرية، وعلى وجه الخصوص، يعد وادي الملوك، أحد أكبر ألغاز التاريخ الفرعوني في مصر القديمة.. إقرأ المزيد

تقرير كندي: مصر أفضل وأجمل موطن للمومياوات ومتحف الحضارة تجربة فريدة

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أنه لا يوجد شئ في مصر القديمة يحمل نفس القدر من الفضول مثل الطقوس غير العادية التي ذهب إليها الفراعنة من أجل الحفاظ على موتاهم، وتحنيطها وتحويلها إلى مومياوات، والتي يتم عرض معظمها في متحف الحضارة الجديد.. إقرأ المزيد

تقرير إفريقى: «كوب 27» خطوة نحو سلامة الأرض

قالت صحيفة "جرافيك" الإفريقية والتي تصدر من غانا، إن قمة المناخ "COP27" التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، كانت خطوة نحو سلامة الأرض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قمة COP27 انعقدت في شرم الشيخ، وكان من المقرر في الأصل أن تبدأ من 6 نوفمبر وتنتهي في 18 و2022، وتم تمديد القمة حتى 20 نوفمبر.. إقرأ المزيد