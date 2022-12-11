حسن شحاته يوجه بتوفير وحدة متنقلة لتدريب البدويات على المشغولات اليدوية بسانت كاترين

وجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، خلال جولته اليوم، لمعرض مشغولات يدوية، ودورة تدريبية للحاسب الآلي بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لإطلاقها الشهر المقبل في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن الوزير عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل.

واستمع الوزير إلى سيدات سيناء اللاتي نقلن شكرهن وتقديرهن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.

وكان وزير القوى حسن شحاتة يرافقه اللواء خالد متولي، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، بتفقد الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدوية، والحاسب الآلي، بحضور ٢٢ متدربا، ومتدربة، في إطار جولة الوزير للمحافظة.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن صقلهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.