الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حسن شحاته يوجه بتوفير وحدة متنقلة لتدريب البدويات على المشغولات اليدوية بسانت كاترين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، خلال جولته اليوم، لمعرض مشغولات يدوية، ودورة تدريبية للحاسب الآلي بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لإطلاقها الشهر المقبل في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن الوزير عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل.

IMG-20221211-WA0045

واستمع الوزير إلى سيدات سيناء اللاتي نقلن شكرهن وتقديرهن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.

IMG-20221211-WA0046

وكان وزير القوى حسن شحاتة يرافقه اللواء خالد متولي، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، بتفقد الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدوية، والحاسب الآلي، بحضور ٢٢ متدربا، ومتدربة، في إطار جولة الوزير للمحافظة.

IMG-20221211-WA0046

وأكد الوزير، على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن صقلهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG-20221211-WA0047

ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.

IMG-20221211-WA0051
IMG-20221211-WA0031
IMG-20221211-WA0030
IMG-20221211-WA0032
IMG-20221211-WA0033
IMG-20221211-WA0034
IMG-20221211-WA0035
IMG-20221211-WA0036
IMG-20221211-WA0037
IMG-20221211-WA0038
IMG-20221211-WA0039
IMG-20221211-WA0040
IMG-20221211-WA0041
IMG-20221211-WA0042
IMG-20221211-WA0043
IMG-20221211-WA0044
IMG-20221211-WA0050
IMG-20221211-WA0049
IMG-20221211-WA0048
التدريب المهني وزير القوى حسن شحاتة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشغولات يدوية عربة تدريب متنقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر فى تصنيف «فيفا»

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

محافظ الإسكندرية يتابع بدء تطبيق قانون المحال العامة

جنى أرباح يدفع مؤشرات البورصة للتبيان بالختام.. و«السوقى» يخسر 12.6 مليار جنيه

الإعدام شنقاً لقاتل زوجته فى المقطم

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية