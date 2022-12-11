إحالة أوراق عامل في «قتل بالساطور» إلى المفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، إحالة أوراق عامل إلى المفتي، وتحديد جلسة 8 يناير للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل آخر حيث انهال عليه بساطور بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر الاعتداء عليه بساطور ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

كشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقى مصرعه.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.