الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل في «قتل بالساطور» إلى المفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، إحالة أوراق عامل إلى المفتي، وتحديد جلسة 8 يناير للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل آخر حيث انهال عليه بساطور بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر الاعتداء عليه بساطور ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

كشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقى مصرعه.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج فضيلة المفتي عامل إحالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد عمل فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أبو حماد

إليسا تستقر على «يناير» لطرح أول ألبوماتها الإنتاجية

مكتبة الإسكندرية تنعى المفكر الراحل الدكتور صلاح فضل

محافظ الوادي الجديد يعتمد المخططات التفصيلية لقرى مركز الفرافرة

كريستيانو رونالدو باقٍ فى قطر رغم «الخروج والدموع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية