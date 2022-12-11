15 مصابا بانقلاب سيارة في الإسماعيلية

أصيب 15 عاملا وعاملة بالصوب الزراعية بكسور متفرقة بالجسم، الأحد، إثر انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددا من العمال الزراعيين على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملا وعاملة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.