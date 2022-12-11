وكيل «تعليم الإسكندرية» يتابع تفعيل مبادرة «مدارس بلا مشكلات في القراءة والكتابة»

تفقّد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الأحد، عدداً من المدارس الابتدائية لمتابعة تفعيل مبادرة «مدارس الإسكندرية بلا مشكلات في القراءة والكتابة» في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة.

واستهلّ «أبوزيد» جولته التفقدية بمتابعة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بإدارة شرق التعليمية بحضور جلال عيد وكيل الإدارة وخالد كامل مدير التعليم الابتدائي، كما تفقّد عددًا من فصول الصفوف الأولى بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال ومكتبة المدرسة ونشاط التربية الرياضية.

وكان مدير المديرية قد عقد عدة اجتماعات بحضور الدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعادل الشورى موجه عام اللغة العربية مع الموجهين الأوائل وبعض موجهي المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة لمادة اللغة العربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، لمناقشة ورصد ما تم خلال مبادرة مدارس الإسكندرية بلا مشكلات في القراءة والكتابة لوضع خطة عمل مشتركة ووضع برنامج علاجي لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب بالمدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للإعداد للمبادرة.

حيث تم إجراء امتحان لقطعة إملاء موحدة مطلع الشهر الماضي على مستوى المحافظة بمرحلة التعليم الابتدائي لتحديد مستوى الطلاب في القراءة والكتابة خلال الفترة القادمة، وتم رصد الدرجات في ملف Excel، والاحتفاظ بأوراق الطلاب في ملف خاص بكل مدرسة، وتصنيف المدارس إلى ثلاث فئات وفق المستوى العام (أ، ب، ج) لوضع خطة علاج عاجلة للمستويين ب، ج، وتم وضع خطة علاج ويُعقد اليوم إملاء اختباري لقياس أثر خطة البرنامج.