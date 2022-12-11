الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توجيه من رئيس الوزراء بشأن وسائل النقل الجماعى المتميزة فى شرم الشيخ

خلال اجتماع
خلال اجتماع

عقد اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما حضر الاجتماع؛ المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ جنوب سيناء ونائبته، وكل الزملاء في المحافظة، على الجهود المبذولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ، والتي ساهمت في ظهور مدينة شرم الشيخ في صورة حضارية مُميزة جذبت أنظار الزوار، وكانت مثار فخر لنا جميعًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، بإعداد نموذج التشغيل والصيانة لوسائل النقل الجماعي المتميزة بمدينة شرم الشيخ، بما يضمن استمرار الشكل الحضاري لمرفق النقل بمدينة شرم الشيخ الذي شهده مؤتمر "COP27".  

من جهته، أعرب اللواء خالد فودة، عن تقديره للدعم الكبير من جانب رئيس الوزراء والحكومة، والمتابعة الدءوبة لكافة المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27.

وعرض اللواء خالد فودة، تقريرًا حول موقف عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث تناول موقف خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ، والتي تقوم على رؤية تستهدف استخدام منظومة نقل جماعي ذكي ومستدام صديق للبيئة، مؤمن بالكاميرات، ويغطي المحاور الرئيسية والعرضية بالمدينة يخدم السائح والمقيمين والعمالة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي طول الشبكة بمدينة شرم الشيخ 115 كم وتتم تغطيتها بعدد 5 خطوط ضمن منظومة النقل المستدام، بالإضافة إلى خط سيتم تشغيله من داخل المطار، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تغطية المناطق ذات الكثافات السكانية والسياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ بمنظومة النقل المستدام، وتحقيق أعلى تردد ممكن لخدمة النقل العام، مع تقليل زمن الرحلة على الخطوط قدر الإمكان، وضمان الانتقال من نقطة إلى أخرى بأقل عدد ممكن من تغيير الخطوط.
كما عرض محافظ جنوب سيناء عددًا من الخطوات التي تقوم بها المحافظة للعمل على استدامة منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ، حرصًا على الحفاظ على ظهور المدينة بالمظهر اللائق دومًا، خاصة أنها تشهد فعاليات عدديدة.

وتطرق المحافظ أيضًا إلى الجهود القائمة من أجل استكمال عدد من المشروعات الجديدة استعدادًا لاستضافة مدينة شرم الشيخ الفعاليات المختلفة، فضلًا عن جهود تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات القائمة للحفاظ على ما تحقق وجعل المدينة دومًا في أفضل صورة.

كما عرض المحافظ موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا جهود الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتوفير المياه اللازمة لزراعتها، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة به، يروى بها المسطحات الخضراء لديه.

وفي ختام الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر و حتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٢.

 

COP27 التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشرب والصرف الصحي اللواء خالد فودة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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