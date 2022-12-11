الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتفاقية تعاون بين مصر والإمارات لإجراء أنشطة بحثية وتطوير الممارسات المهنية

اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين مصر والإمارات

وقعت شركة الدلتا للسكر إحدى  الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الكلية البريطانية التطبيقية بالإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين.

ووقع عن الجانب المصري الدكتورأحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، وعن الجانب الإماراتي يوسف إبراهيم بن حاتم البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للكلية البريطانية التطبيقية.

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية والقطاع الاستثماري المحلي والعربي لدعم العمل العربي المشترك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر أحد الشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والكلية البريطانية التطبيقية بالإمارات العربية المتحدةن يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين.

وتضمن البروتوكول إجراء أنشطة بحثية مشتركة مع تطوير الممارسات المهنية ومبادرات التدريب مما يعمل على ازدهار التعليم العملي العربي والتطبيقي للطلاب، مع تبادل الأنشطة والدراسات التجارية والتسويقية والفنية بين شركة الدلتا للسكر من خلال أنشطة البحث والتطوير بالكلية البريطانية التطبيقية.

وتنطلق مجالات التعاون بين الطرفين نحو تسهيل إجراء أنشطة بحثية مشتركة، والتدريب، ومشاريع التطوير، بجانب التصميم.

وأضاف أن البروتوكول يشتمل على التعاون في المشاريع وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الطرفين، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بالمساهمة في تنظيم ودعم طلاب البكالوريا بالفرص في التخصصات المختارة للحصول على فرص تدريبية.

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