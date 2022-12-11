بالتعاون مع أكاديمية ناصر.. «الزناتي» يفتتح الدورة رقم 68 في استراتيجيات الأمن القومي

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة رقم 68 «استراتيجيات الأمن القومي»، التي تنظمها نقابة المعلمين واتحاد النقابات المهنية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

ويشارك في الدورة التدريبية الحالية 200 متدرب، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يكون اليوم الختامي في مقر أكاديمية ناصر العسكرية لاستلام شهادات اجتياز الدورة.

وحث «الزناتي» المتدربين على ضرورة الاستفادة من تلك الدورة التدريبية، وتهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الشائعات، وتنمية الوعي القومي وكيفية محاربة الأفكار المتطرفة والاطلاع على حروب الجيل الرابع وتسعى إلى زعزعة استقرار الوطن وكيفية مواجهتها.

ووجه نقيب المعلمين الشكر للواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومحاضري الأكاديمية على جهودهم وحرصهم على توصيل خبراتهم للمعلمين.

ويبدأ المعلمون الجدد من محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم، أداء الاختبارات الإلكترونية لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، فتح باب التقديم بالمسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة.

وتضمنت الشروط التالي:

١- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية

٢- محمود السيرة، وحسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥-ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م.

٦-أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

٧- مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

٨- ينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

٩- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

١٠-لن تقبل الطلبات في حالة التقديم بمحافظة أخرى.