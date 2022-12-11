أستاذ علاقات دولية: القمة العربية الصينية استثنائية وتنعقد في ظروف قاسية (فيديو)

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة العربية الصينية استثنائية وتنعقد في ظروف قاسية يمر بها العالم، وبالتالي هي وضعت خارطة طريق واضحة للعلاقات العربية الصينية على أساس إطار مؤسسي تتحرك به القوى العربية مع قطب مهم في العالم الآن وهو الصين.

وأضاف «فارس» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن العلاقات العربية الصينية وسعت دائرة علاقاتها السياسية، وأصبح هناك زخم بين الأقطاب الثلاثة الموجودة وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للدول العربية، في إطار مبدأ «رابح رابح» أو مبدأ «المنفعة الاستراتيجية المشتركة».

لابد من وجود شراكات وليس تحالفات

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أنه لابد من وجود شراكات وليس تحالفات، بما تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة، كما أنها تؤسس حوار يحقق الكثير من النتائج على واقع الأرض في الكثير من القضايا التي تحتاج لتكاتفًا عربيًا واضحًا لحل هذه القضايا بالاتفاق مع القوى المهمة اللاعبة في المشهد الدولي».

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة سنؤكد على أنه تحرك بشكل فعال في كافة الاتجاهات، نجد أن هناك تحركًا أوروبيًا وكانت هناك زيارات متبادلة ومهمة عكست أن هناك رغبة وإرادة سياسية مصرية أوروبية على زيادة حجم العلاقات إلى آفاق أرحب، وتوقيع الكثير من الشراكات.