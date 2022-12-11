الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية: القمة العربية الصينية استثنائية وتنعقد في ظروف قاسية (فيديو)

القمة العربية الصينية
القمة العربية الصينية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة العربية الصينية استثنائية وتنعقد في ظروف قاسية يمر بها العالم، وبالتالي هي وضعت خارطة طريق واضحة للعلاقات العربية الصينية على أساس إطار مؤسسي تتحرك به القوى العربية مع قطب مهم في العالم الآن وهو الصين.

وأضاف «فارس» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن العلاقات العربية الصينية وسعت دائرة علاقاتها السياسية، وأصبح هناك زخم بين الأقطاب الثلاثة الموجودة وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للدول العربية، في إطار مبدأ «رابح رابح» أو مبدأ «المنفعة الاستراتيجية المشتركة».

لابد من وجود شراكات وليس تحالفات

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أنه لابد من وجود شراكات وليس تحالفات، بما تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة، كما أنها تؤسس حوار يحقق الكثير من النتائج على واقع الأرض في الكثير من القضايا التي تحتاج لتكاتفًا عربيًا واضحًا لحل هذه القضايا بالاتفاق مع القوى المهمة اللاعبة في المشهد الدولي».

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة سنؤكد على أنه تحرك بشكل فعال في كافة الاتجاهات، نجد أن هناك تحركًا أوروبيًا وكانت هناك زيارات متبادلة ومهمة عكست أن هناك رغبة وإرادة سياسية مصرية أوروبية على زيادة حجم العلاقات إلى آفاق أرحب، وتوقيع الكثير من الشراكات. 

استاذ علاقات دولية القمة العربية ـ الصينية استثنائية تنعقد ظروف قاسية

مواد متعلقة

«وثائقيات إكسترا نيوز» تعرض «بزوغ فجر جديد لمصر المستقبل»

حسين هريدى: هناك علاقات تاريخية تربط الصين بالدول العربية خاصة مع مصر

حياة كريمة بالغربية: المشروعات تتم على قدم وساق.. ونسبة التنفيذ مرتفعة (فيديو)

ناقد رياضى: منتخب المغرب يحظى بالتفاف كل العرب «فيديو»

«مدبولى»: مجمع السويس مدينة طبية متكاملة على غرار قصر العينى والدمرداش

«مدبولى»: تحرك كبير من الدولة لتسيير الخدمات للمواطنين

خبير: مصر تعكس سياسة الحياد الإيجابى وسط جميع التوترات الدولية «فيديو»

فى آخر حوار له.. أبرز تصريحات الراحل صلاح فضل مع صفاء النجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

القصة الكاملة لارتفاع صادرات الفحم الروسي للصين وتركيا.. خبير اقتصادي يكشف السبب

رفع 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

دراسات عالمية تكشف نسب التعافي في المدن السياحية بعد أزمة كورونا

محافظ أسيوط: استكمال شرايين التنمية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

روعوا الحارس.. التحقيق مع عصابة سطت على جراج بالصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟