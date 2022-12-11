الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل استقبال المواطنين في منافذ «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية المخفضة في شوادر ومنافذ «كلنا واحد»؛ شوادر كلنا واحد"، عقب مد المبادرة لنهاية العام.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة، 1051 فرعا، 4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، على أن تتضمن كل قافلة السلع الغذائية والإستراتيجية (سكر - لحوم- أرز) بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما تستمر منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى إعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية منظومة الحماية كلنا واحد السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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