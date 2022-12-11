قبل انطلاقه.. برنامج ملتقى الأراجوز المصري والعرائس التقليدية الرابع

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ملتقى الأراجوز المصري والعرائس التقليدية الرابع، الذي يطلقه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، للعام الرابع على التوالي منذ تم إدراج فن الأراجوز على قائمة الصون العاجل في اليونيسكو كتراث غير مادي قابل للاندثار، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وبحسب الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، فإن الملتقى سوف يبدأ من اليوم الأحد ويستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، على أن يشهد تقديم عرضين مسرحيين جديدين "أراجوز وأرجوزتة" و"عسل ونار" من إنتاج المركز، كما يكمل المركز مسيرته ويخرج دفعة جديدة من لاعبى الأراجوز ضمن مدرسة الأراجوز التي أنشأها المركز وتخرج منها ما يزيد عن 30 لاعب أراجوز.

وأضاف "ناصف" أن المركز قد عمل على حماية وصون الأراجوز، عبر مجموعة من الممارسات الثقافية المتنوعة، حيث قام بإنتاج وعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" وإصدار كتيب "الأراجوز المصرى.. شهادات وتجارب" بالإضافة إلى عروض الأراجوز التقليدية والجديدة، وإقامة ملتقى شهري للأراجوز يناقش كل ما يخص هذا الفن من خلال المتخصصين.

وقبل انطلاقه.. نستعرض لكم برنامج الملتقى الرابع للأراجوز والعرائس التقليدية

خارج الحديقة الثقافية

- تظاهرة فنية بالعرائس أمام الحديقة في تمام الساعة 4:30 مساء.

داخل الحديقة الثقافية

- افتتاح معرض "عرائس خيال الظل".

- افتتاح معرض إصدارات المركز وعرائس الأراجوز.

فعاليات على المسرح الروماني

- كلمة رئيس المركز 5:00 م

- كلمة الدكتور الأمين هشام عزمي.

- كلمة الدكتور نهلة إمام.

- كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

الفقرات الفنية

- كورال سلام بالمركز بمصاحبة الأراجوز وأغنية عالم الأطفال.

- استعراضات الفنون الشعبية.

- فرقة بنات وبس بالمركز.

عرض مدرسة الأراجوز فصل الفنان ناصر عبد التواب وفصل الفنان محمد عبد الفتاح الخاصة بالمركز.

فضلا عن تكريمات للشخصيات العاملة في فن الأراجوز، وهم: د. أحمد مرسي، د. سيد علي إسماعيل، ود. سعيد أبورية، المخرج المسرحي محسن العزب، وكذلك تكريم اللاعبين الجدد المتدربين حوالى 30 لاعبا.

استراحة

- عرض مسرحية الأراجوز "الكسلان" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل.