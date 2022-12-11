الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر ومعرض المنامة الصحي بالبحرين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي، والمنعقد بمملكة البحرين، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم الأحد، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، ضمن وفد مصري رفيع المستوى يضم كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادي النيل، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك إضافة إلى 700 مشارك من أفضل الخبراء بالقطاع الطبي، وأكثر من 70 شركة عارضة من مختلف دول العالم.

IMG-20221211-WA0010

وأضافت أنه شارك من مملكة البحرين معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة البحرينية، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما شارك السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العلاقة المتينة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تشهد تطورا كبيرًا في مختلف القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وخاصة في ظل الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، لهذا القطاع الحيوي في البلدين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مؤتمر ومعرض المنامة الصحي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للمشاركة في الفعاليات الطبية الكبرى التي ستسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية.

كما أكد أهمية المؤتمر في كونه فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال الطب والرعاية الصحية، والإطلاع على التجارب الناجحة والتقدم الذي يشهده التطور الطبي في البلدين، مشيرًا إلى أنه سيساهم في فتح مزيد من آفاق التعاون في المجال الطبي والرعاية الصحية، وأنه سيعود بالنفع على البلدين في قطاع الرعاية الصحية وقيادته نحو مزيد من التطور والإزدهار.

IMG-20221211-WA0011

ولفت إلى أن مشاركة أفضل الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم بمؤتمر المنامة الصحي يشكل إضافة قوية، وسيعزز من مكاسب قطاع الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويواكب التطلعات في هذا القطاع للبلدين، ورغبتهما في مواصلة تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المنامة الصحي سيشمل محاضرات تركز على 6 محاور رئيسية هي مؤتمر الطب المخبري، مؤتمر الطب الرياضي، مؤتمر طب الأسنان، مؤتمر الطب الصيدلي، مؤتمر الطب الباطني، مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية.

الرعاية الصحية فعاليات معرض المنامة الصحي مملكة البحرين تبادل الخبرات آفاق التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

حسين فهمي يوشك على الانتهاء من «عودة البارون» ويواصل تصوير «سر السلطان»

رئيس الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر ومعرض المنامة الصحي بالبحرين

للتأكد من سلامة الأغذية.. حملات مكبرة على المحلات والمطاعم بالغردقة

العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

أتربة ورياح هوائية.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة