طلائع الجيش يواجه المصرى باستاد السويس فى مباراة استعادة الثقة

يشهد ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين طلائع الجيش والمصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز .

طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، وتعرض لثلاث هزائم متتالية أمام الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك، ولديه أضعف دفاع في الدوري، ودخل مرماه 10 أهداف، بينما سجل 4 أهداف فقط وكلها أرقام سلبية للفريق الذي احتل المركزالرابع في دوري الموسم الماضي .

محمد يوسف حرص خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام الزمالك، كما حاول تطوير الأداء الهجومي خاصة أن الفريق يبحث عن الفوز لاستعادة الثقة.

في المقابل يحتل المصري بقيادة طارق سليمان المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ولم يحقق سوى فوزًا واحدًا مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وسجل 4 أهداف، ودخل مرماه خمسة أهداف، ويسعى للعودة للانتصارات ومصالحة جماهيره لكن المهمة قد تكن صعبة في ظل غياب ثلاثة لاعبين من الأوراق الرابحة، وهم حسن علي، ومروان حمدي، والجزائري عبد الرحيم دغموم .

طارق سليمان المدير الفني للمصري اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمود جاد، وأحمد مسعود، وعمرو طارق، ومحمد دبش، وعماد الدين أبوبكر، وإسلام أبوسليمة، وكريم العراقي، وحسين السيد، وعمرو سعداوي، وفريد شوقي، وإيزي إيميكا، وعمرو موسى، ومحمد عبد اللطيف جريندو، ومحمد عنتر، وأحمد الشيخ، وأسامة الجزار، وإلياس الجلاصي، وأنتوني أكبوتو، وفرانك أتوجا، وعمرو مرعي.

وشهدت القائمة عودة حسين السيد، بينما يغيب حسن علي، والجزائري عبد الرحيم دغموم، ومروان حمدي؛ بسبب الإصابة .

يدير المباراة محمود ناجي، ويساعده محمد عبد المجيد، وخالد السيد، ومعهم وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو .