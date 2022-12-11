بدء تطبيق قانون المحال العامة اليوم.. تعرف على شروط تقديم الشيشة

يبدأ اليوم الأحد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي تضمن شروطًا لـ تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى.

وأعدت اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى، والاستفادة من التقدم التكنولوجى، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.

وعملت اللجنة على توحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

شروط الحصول على رخصة تقديم الشيشة

وجاءت شروط الحصول على رخصة تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى على النحو التالى:

1. أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.

2. أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

3. ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل.

4. عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

5. أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

6. توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

7. وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

8. تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.

الشروط الواجب توافرها فى المحال لـ تقديم الشيشة